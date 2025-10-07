Splendida sorpresa all’Asinara: sono nati 16 piccoli di tartaruga

Le tartarughe sono poi state liberate in totale sicurezza. A seguire le operazioni è stato l'Osservatorio del Mare del Parco Nazionale

Nella spiaggia di Cala dei Ponzesi, sull’Isola dell’Asinara, sono nati quest’oggi 16 piccoli di tartaruga sotto la vigilanza degli addetti dell’osservatorio del mare del Parco Nazionale che si occupa della conservazione della fauna marina.

Le tartarughe sono poi state liberate in totale sicurezza. Negli ultimi tempi sono stati diversi i casi di soccorso e riabilitazione degli esemplari.

Lo scorso 31 maggio una Caretta caretta era stata recuperata ad Alghero priva della pinna anteriore destra, probabilmente portata via da un filo di lenza. Ribattezzata Elisabetta, era stata segnalata da un diportista al Centro di Primo Soccorso dell’Amp di Capo Caccia.

Nei prossimi giorni verrà invece liberato un altro giovane esemplare, Kikka, che è ricoverata da circa un anno ed era stata recuperata nelle acque di La Maddalena. La tartaruga era rimasta impigliata in un sacchetto di nylon che le aveva fratturato gli arti anteriori.

