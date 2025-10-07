Marco Palestra dal ritiro con l’U21: “Contentissimo di essere a Cagliari”

L'esterno ha voluto ringraziare il mister e i compagni: "Mi hanno fatto sentire subito a casa". Giornata importante anche per Idrissi che ha rinnovato il contratto con i rossoblù

Inizio di stagione di altissimo livello per Marco Palestra che non solo si è preso la fascia destra del Cagliari, ma continua ad essere una pedina fondamentale della Nazionale U21.

Oggi è intervenuto proprio dal ritiro con gli Azzurrini e ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro Tv, il canale ufficiale della Nazionale.

Tra i temi affrontati vi è stato anche il momento che sta attraversando con il Cagliari e l’esterno ha sottolineato il fatto di essersi trovato molto bene fin da subito: “Sono contentissimo di essere a Cagliari. Sto giocando con continuità, devo ringraziare il mister e i compagni che mi hanno fatto sentire subito a casa”.

“Mi sento bene – ha aggiunto Palestra – sento che posso dare una mano e quindi spero solo che, andando avanti, io continui a crescere e a cercare di far vedere il meglio possibile delle mie qualità”.

Oltre che per l’esterno di proprietà dell’Atalanta, oggi è stata una giornata importante anche per il suo compagno di squadra in terra sarda e in nazionale Riyad Idrissi.

Come comunicato dal Cagliari, il laterale sinistro originario di Sadali ha infatti rinnovato il suo contratto con i rossoblù fino al 2030.

