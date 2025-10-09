Il capoluogo sardo si impone davanti a Napoli e Salerno e si conferma la città più vivibile

Cagliari non ha rivali: è la città con il clima migliore d’Italia

Quando si tratta di clima, Cagliari non ha eguali. Il report realizzato da Ilmeteo.it e Corriere della Sera ha certificato il primato del capoluogo sardo a livello italiano.

Lo studio ha analizzato 107 province italiane e, come accaduto già in passato, Cagliari primeggia su tutte le altre città, grazie alle sue temperature miti, poche giornate di pioggia e la bassa frequenza di eventi meteorologici estremi.

In totale, l’indice ha tenuto conto di 17 parametri ambientali e ogni città ha ricevuto un punteggio da 0 a 1000. I punti collezionati dal capoluogo sardo sono stati 715, uno in più rispetto a Napoli e due invece rispetto a Salerno che completa il podio.

