Morto il trainer dei vip Angelo Valente | Elisabetta Canalis: “Persona unica”

Il mondo degli sport piange Angelo Valente, 4 volte campione del mondo di kickboxing scomparso a 51 anni. Nato a Milano il 15 dicembre 1973, Valente è stato una vera leggenda del ring, capace di trasformare la sua passione in un lavoro apprezzatissimo in Italia.

Dopo il ritiro dalle competizioni, Valente era rimasto nel mondo dello sport come allenatore, stimato per la sua professionalità e per la capacità di trasmettere passione. Nella sua palestra si erano allenati numerosi personaggi noti, tra cui Sfera Ebbasta, Paolo Maldini e Christian Vieri.

Ma è con Elisabetta Canalis, grandissima appassionata di kickboxing, che si era creato un legame d’amicizia speciale. Fu proprio Valente a portarla sul ring in gare ufficiali. La showgirl sarda gli ha dedicato un lungo e commosso messaggio sui social.

“Questa è dura, amico mio” scrive Canalis. “Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica e incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Mi mancherai tantissimo, Angelo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it