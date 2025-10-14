Busachi, croce sopra la chiesa pericolante: intervento dei Vigili del Fuoco

Una croce ornamentale in ferro situata sopra la facciata della Chiesa di San Bernardino a Busachi era divenuta pericolante. Per questo motivo, stamattina sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.
I Vigili hanno operato tramite una manovra su scala all’italiana e tecniche Speleo-Alpino-Fluviali, riuscendo così a rimuovere la croce senza causare danni alla struttura.
Successivamente, il manufatto è stato affidato alla custodia del parroco di Busachi.
