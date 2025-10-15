Temporale sul Medio Campidano, strade allagate tra Samassi e Serramanna

Pioggia intensa, tuoni e lampi nella serata di martedì: disagi alla circolazione e interventi dei Vigili del fuoco

Un forte temporale si è abbattuto nella serata di martedì 14 ottobre sul Medio Campidano, colpendo in particolare i centri di Samassi, Serramanna e i comuni limitrofi. In poche ore, il caldo umido ha lasciato spazio a lampi, tuoni e un brusco calo delle temperature, segnando l’arrivo del vero clima autunnale.

La pioggia tanto attesa ha portato sollievo dopo settimane di siccità, ma non sono mancati i disagi. A Samassi, in piazza Italia, l’acqua ha raggiunto livelli elevati, rendendo difficile la circolazione e bloccando alcune auto. Diversi tratti stradali risultano ancora allagati, e i Vigili del fuoco sono impegnati negli interventi di messa in sicurezza e di prosciugamento.

Stessa sorte a Serramanna, dove diverse vie si sono allagate, con l’acqua che ha raggiunto l’altezza degli sportelli delle auto. Veri e propri fiumi d’acqua hanno investito le strade, creando notevoli disagi anche alla circolazione.

Prima di raggiungere il Medio Campidano, il fronte temporalesco aveva già interessato Uras e l’area del Monte Arci, con rovesci intensi e raffiche di vento che hanno causato lievi danni e brevi interruzioni della viabilità locale.

Le previsioni meteo indicano la possibilità di ulteriori piogge nelle prossime ore, con un miglioramento atteso a partire da mercoledì pomeriggio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it