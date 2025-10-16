Forti temporali e disagi nel cagliaritano: oltre 50 richieste di soccorso

Le maggiori criticità dovute alle forti piogge si sono registrate nei territori comunali di Sestu, Quartu Sant'Elena e Selargius

L’ondata di maltempo che ha colpito l’hinterland di Cagliari a partire dal pomeriggio di ieri, mercoledì 15 ottobre, ha richiesto oltre cinquanta interventi da parte dei Vigili del Fuoco.

Le forti piogge hanno generato numerose richieste di soccorso. Le squadre di pronto intervento del Comando hanno agito per liberare automobilisti rimasti intrappolati nelle loro vetture a causa delle strade allagate, oltre che per gestire la presenza di tombini scoperchiati e detriti che hanno invaso le carreggiate.

Durante la notte, le operazioni sono proseguite ininterrottamente, concentrandosi principalmente sullo svuotamento di scantinati e vani ascensori allagati, oltre alla messa in sicurezza di abitazioni e attività commerciali.

Le maggiori criticità si sono registrate nei territori comunali di Sestu, Quartu Sant’Elena e Selargius.

