Nuoro, investito mentre andava a scuola: studente portato in ospedale

Mattinata di paura a Nuoro, in via Trieste, dove uno studente è stato travolto da un’automobile mentre attraversava la strada in prossimità del liceo “Giorgia Asproni”, poco prima dell’inizio delle lezioni.

L’episodio è avvenuto all’altezza dell’ingresso principale della scuola. Le prime ricostruzioni indicano che il ragazzo stava procedendo regolarmente sulle strisce pedonali quando è stato colpito dal veicolo in transito.

I presenti hanno immediatamente prestato soccorso al giovane, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasferito all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. Sebbene le sue condizioni non destino particolare preoccupazione, lo studente rimane sotto osservazione medica.

