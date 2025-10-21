Sanluri, frutta rubata dal valore di 2000€: denunciato un pensionato 77enne

Un pensionato di 77 anni, incensurato e residente a Sanluri, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione locale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con l’accusa di furto aggravato.

L’indagine era partita dalla denuncia sporta nei giorni precedenti da un 52enne che lavora nel settore agricolo per conto di una società con sede a Sanluri. Questi aveva segnalato la sottrazione di circa 200 cassette di plastica piene di frutta fresca, per un danno stimato complessivamente in 2.000 euro.

Le successive verifiche condotte dai militari hanno permesso di localizzare parte della merce rubata all’interno della proprietà del pensionato. Il materiale è stato recuperato e posto sotto sequestro. La frutta e le cassette rimaste sono state restituite al legittimo proprietario in custodia, in attesa delle decisioni definitive dell’Autorità Giudiziaria.

