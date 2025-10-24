Cagliari, 15enne accoltellato alla Marina: “Intensificheremo i controlli”

Quest'oggi si è tenuta una riunione in Prefettura che ha visto anche la presenza del sindaco e i vertici delle forze di Polizia

Quest’oggi si è tenuta una riunione in Prefettura a Cagliari per far luce su come aumentare l’ordine e la sicurezza nel quartiere della Marina, in seguito al ferimento grave di un quindicenne che è stato accoltellato al culmine di una lite.

Presenti il Prefetto Giuseppe Castaldo, il sindaco Massimo Zedda e i vertici delle forze di Polizia. L’episodio è stato analizzato attentamente e si è concluso che sia derivato da un contesto di: “devianza giovanile”.

Il responsabile era stato arrestato nell’arco di qualche ora e condotto al carcere minorile di Quartucciu. Con la riunione si è poi deciso di intensificare i servizi di controllo del territorio nel quartiere ed è stato reso noto che, nei prossimi giorni, verrà rinnovato il “Patto per la sicurezza urbana”.

Tra le misure comprese, infatti, vi è anche quella di implementare i sistemi di videosorveglianza in determinate aree.

