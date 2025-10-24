Platamona, si scaglia con una roncola contro il vicino: arrestato

L'uomo ha poi sferrato calci e pugni anche agli agenti di Polizia, giunti sul posto per fermarlo. Ora si trova in carcere

Una lite con un vicino ha rischiato di trasformarsi in una tragedia a Platamona, dopo che uno dei due coinvolti ha tirato fuori un coltello e una roncola.

A quel punto è stata avvisata la Polizia, che si è precipitata sul posto per bloccare l’uomo armato, che in precedenza aveva già danneggiato l’auto del vicino.

Tuttavia, riuscire ad immobilizzarlo non è stato per niente semplice, dal momento che l’uomo ha cominciato a sferrare calci e pugni verso gli agenti. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato poi condotto nel carcere di Bancali.

