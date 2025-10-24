X Factor, Damiano Caddeo emoziona tutti cantando Battisti: “Sei un dono”

Pioggia di complimenti per il cantante sardo che ieri ha di fatto aperto i Live con la sua esibizione, che ha conquistato il pubblico e i giudici

Ha conquistato tutti ancora una volta EroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, che ieri ha di fatto aperto i Live di X Factor con un’esibizione davvero emozionante.

Il cantante di Sinnai ha realizzato una cover della canzone “E penso a te” di Lucio Battisti e, oltre agli applausi scroscianti del pubblico, è riuscito a conquistare tutti i giudici.

“Avrei voluto poterti criticare, visto che non sei della mia squadra – ha esordito in modo scherzoso Francesco Gabbani – Ma dopo la tua performance stavo pensando che se penso a un cantante che sale su questo palco e canta tecnicamente bene e trasmette una grande emozione pur cantando una canzone di tanti anni fa, penso a te”.

“E’ stato tutto molto bello, bravo. Bravissimo. Ma io lo sapevo che nascondeva molto di più di quello che ha fatto vedere all’inizio. E’ un grande cantante, ha una grande sensibilità e mi è piaciuto molto come è stato arrangiato” ha invece sottolineato Jake La Furia.

Tanti complimenti anche da parte di Paola Iezzi: “Complimenti perché hai aperto questa nuova edizione di X Factor e aprire non è mai facile. Non ho avuto nessun tipo di problema, ti sei goduto la scena, il palco e la canzone. Un’esibizione abbastanza impeccabile. Non ho appunti da farti”.

Infine, non potevano mancare quelli del suo professore, Achille Lauro: “Per me Damiano è veramente un dono. Un conto è cantare bene, un conto è emozionare così tanto. Quando lo sento, mi emoziono. Sei un grande artista, grazie”.

Nemmeno noi riusciamo a smettere di pensare a te #XF2025 pic.twitter.com/EE53wB6RgJ — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 23, 2025

