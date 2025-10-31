Decimoputzu, scomparsa la 43enne Elisabetta Pisano: “Aiutateci a trovarla”

L'ultima traccia utile è stata captata dal suo telefono cellulare alle 23:39 di ieri sera, localizzata nell'area compresa tra Samassi e Serrenti

È scattato l’allarme per la scomparsa di Elisabetta Pisano, una donna di 43 anni di cui non si hanno più notizie dal tardo pomeriggio di ieri, 30 ottobre. La donna si è allontanata dalla residenza dei genitori a Decimoputzu.

L’ultima traccia utile è stata captata dal suo telefono cellulare alle 23:39 di ieri sera, localizzata nell’area compresa tra Samassi e Serrenti, dopodiché il segnale si è interrotto.

Al momento dell’allontanamento, Elisabetta, descritta come alta circa 1,60 metri e di corporatura snella, indossava una tuta da ginnastica verde e un giubbotto di colore scuro. Si è allontanata a bordo di uno scooter elettrico bianco, sebbene non si possa escludere che abbia successivamente cambiato mezzo o che non sia da sola. Con sé avrebbe portato anche i suoi animali domestici: un coniglio nano e un pesciolino.

La sorella, Maria, ha diffuso appelli tramite i social network, nella speranza che qualcuno possa fornire dettagli utili o l’abbia riconosciuta. L’invito rivolto a chiunque abbia informazioni è di contattare immediatamente le forze dell’ordine al 112.

