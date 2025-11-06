Noi per il Sulcis: “No alla discarica di Is Urigus” | Mozione in Consiglio regionale

La coalizione Noi per il Sulcis, che riunisce Sinistra Futura, Movimento 5 Stelle, Psi e Orizzonte Comune, si schiera compatta contro la realizzazione della discarica di Is Urigus, nel territorio di San Giovanni Suergiu. Il progetto, secondo i promotori della mozione, rappresenterebbe un ulteriore peso per un’area già segnata da gravi criticità ambientali e sociali, compromettendo ogni prospettiva di sviluppo sostenibile.

“La gestione dei rifiuti non può essere affrontata con logiche che non tengono conto del contesto in cui si inseriscono” dichiarano i rappresentanti della coalizione. “Serve una pianificazione seria, trasparente e partecipata, che punti alla riduzione dei rifiuti, al riciclo e alla tutela dell’ambiente, non a nuove discariche vicino alle case”.

A sostegno di questa posizione, Noi per il Sulcis ha elaborato una mozione che sarà discussa in Consiglio Regionale, con l’obiettivo di fermare il progetto e avviare un confronto pubblico ampio e informato. L’iniziativa ha ricevuto anche l’appoggio del gruppo del Partito Democratico.

Il documento è stato sottoscritto dai consiglieri di Sinistra Futura (Luca Pizzuto, Paola Casula, Peppino Canu), Movimento 5 Stelle (Michele Ciusa, Gianluca Mandas, Lara Serra, Emanuele Matta, Roberto Li Gioi, Alessandro Solinas), Partito Democratico (Roberto Deriu, Gianluigi Piano, Carla Fundoni, Salvatore Corrias, Alessandro Pilurzu, Valter Piscedda, Antonio Sau, Antonio Solinas, Camilla Soru) e Orizzonte Comune (Sandro Porcu, Salvatore Cau).

