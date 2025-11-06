Cagliari, le consigliere Loi e Zedda denunciano: “Cep quartiere dimenticato”

“Il Cep è diventato l’unico quartiere di Cagliari privo di qualunque presidio sociale: non c’è una guardia medica, non c’è un mercatino, non c’è un’edicola, nessun punto di aggregazione o riferimento per i residenti”. Lo denunciano le consigliere comunali di centrodestra Stefania Loi e Alessandra Zedda, dopo la visita di questa mattina nel quartiere oggetto di numerose segnalazioni e lamentele dei residenti.

Qualche mese fa, Loi e Zedda erano state nei locali che ospitavano la guardia medica, chiusa improvvisamente e trasferita in viale Trieste. “Quella guardia medica rappresentava un presidio fondamentale non solo per il Cep, ma per tutta la città di Cagliari”. La decisione non ha convinto soprattutto i pazienti: “L’area è difficilmente accessibile, priva di parcheggi e poco fruibile soprattutto per gli anziani, che costituiscono la maggioranza dei residenti del Cep”. Oggi la struttura abbandonata appare “in condizioni peggiori: nessun intervento è stato avviato, e il degrado interno è evidente e crescente”.

Ma la guardia medica non è l’unica emergenza. “Anche il parco giochi del quartiere è in condizioni critiche: alcune aree risultano transennate o inutilizzabili dai bambini, simbolo di una manutenzione assente e di una preoccupante incuria generale. A tutto questo si aggiunge la mancata cura del verde pubblico. Nelle vie Flavio Gioia, Augusto Righi e Archimede abbiamo riscontrato alberi mai potati, piegati e pericolanti, in alcuni casi a rischio crollo”.

Pesa poi la chiusura del mercatino rionale. “È chiuso da troppo tempo, nonostante le rassicurazioni ricevute nei mesi scorsi, secondo cui sarebbe presto andato a bando e avrebbe riaperto a breve. Oggi, invece, lo abbiamo trovato in una situazione di estrema decadenza”.

Infine, lungo via Augusto Righi, altra situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, con “cornicioni deteriorati, calcinacci che si staccano e transenne spostate che non delimitano più le zone a rischio”.

Loi e Zedda chiedono interventi urgenti all’amministrazione comunale. “Il Cep non può continuare a essere un quartiere dimenticato, dove i cittadini si sentono abbandonati e privati dei servizi essenziali”.

