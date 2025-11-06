Nello, dal canile di Olbia alla copertina di Vanity Fair con Elisabetta Canalis

La nuova copertina di Vanity Fair celebra l’amore tra Elisabetta Canalis e il suo nuovo amico Nello, il cagnolino adottato dal canile di Olbia gestito dalla Lida. Nello, oggi simbolo di rinascita e speranza per tanti animali abbandonati, è ritratto accanto alla showgirl e attrice sarda, grande sostenitrice del rifugio “I fratelli minori”.

Nel corso dell’intervista rilasciata al magazine, Canalis racconta il suo impegno a favore degli animali e l’importanza dell’adozione consapevole. “Nello, che ho adottato in un rifugio sardo, vive per me. Mi segue ovunque. Invece Josie, che per anni è stata con un homeless, è la preferita di Skyler” dice Canalis. “Lei ha un amore incredibile verso l’essere umano. Adora stare con noi, ci sorride. Se potesse ci abbraccerebbe”.

Da anni l’ex velina collabora con la Lida di Olbia, promuovendo iniziative e campagne di sensibilizzazione per il benessere degli amici a quattro zampe. Profonda la gratitudine espressa dall’associazione olbiese. “Chi avrebbe mai immaginato – scrive la Lida sui propri social – che quel giorno di maggio del 2020, quando Nello è arrivato al rifugio col suo faccino triste, la sua vita si sarebbe trasformata in una meravigliosa favola? Caro Nello, ormai sei una super star. Se è vero che l’amore fa miracoli, tu sei la prova”.

