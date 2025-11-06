L’automobilista, alla guida di una Fiat Panda rossa, è finito in un terreno sottostante la carreggiata: trasportato all’ospedale di Oristano

Sorradile, auto esce fuori strada e si ribalta: un ferito

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi sulla Sp 15, a pochi chilometri da Sorradile. Intorno alle 14.40, la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente stradale che ha coinvolto un uomo alla guida di una Fiat Panda.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo poco prima di una curva, uscendo di strada e finendo in un terreno sottostante, a circa due metri e mezzo di altezza rispetto alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta, che hanno aiutato l’uomo a uscire dall’abitacolo in sicurezza, consegnandolo poi alle cure del personale sanitario del 118. Dopo le prime valutazioni sul luogo dell’incidente, l’automobilista è stato trasportato all’ospedale di Oristano in codice giallo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it