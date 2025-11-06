Cagliari, Zedda: “Via a importanti lavori nel 2026” | Gli aggiornamenti

Il sindaco Zedda spiega alcuni dei principali interventi in programma per i primi mesi del 2026: Sant'Elia, Monreale, Stampace e San Benedetto tra i più importanti

“Nei primi mesi del 2026, non appena aggiudicheremo i nuovi appalti, saremo in grado di riqualificare varie aree sprovviste di strade, marciapiedi, illuminazione pubblica e spazi verdi, e, allo stesso tempo, manutenere l’esistente in tutti i quartieri della città”. Lo scrive sui propri social il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, riguardo i prossimi interventi in città.

Tra gli interventi in cantiere, alcuni in parte già avviati, l’importante rigenerazione urbana di Sant’Elia, per la quale sono stati stanziati 13,5 milioni di euro. “Dopo il rifacimento dei sottoservizi – spiega il post del sindaco – le bonifiche ambientali nei complessi edilizi Del Favero e Lame, e la realizzazione di nuovi spazi verdi”.

Programmati interventi a Monreale, dove l’amministrazione ha aperto un dialogo con il comitato di quartiere. Quasi 2,5 milioni per lavori su verde pubblico, impianti sportivi, illuminazione e viabilità.

Partiranno nel primo semestre del 2026 anche i lavori sul secondo lotto di viale Trieste (10 milioni di euro) e sulla riqualificazione di viale Merello (11 milioni di euro). Infine San Benedetto, con i 31 milioni per il nuovo mercato: secondo quanto riferisce il sindaco Zedda, i lavori “procedono secondo cronoprogramma”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it