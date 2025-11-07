Doppio soccorso in mare al largo di Cagliari, in azione la Guardia Costiera

Giornata intensa ieri per la Guardia Costiera di Cagliari, impegnata in due complesse operazioni di evacuazione medica che hanno permesso di salvare la vita a due persone colpite da gravi malori a bordo di una nave da crociera e di una nave mercantile in transito nelle acque della Sardegna meridionale.

Il primo intervento si è svolto in mattinata e ha riguardato un passeggero francese di 70 anni colpito da una crisi respiratoria a bordo della Msc World Europa, in navigazione da Malta a Barcellona. L’allarme, lanciato alle 10.40, è stato raccolto dalla Sala Operativa del 13° Mrsc di Cagliari, che – dopo aver consultato il Centro Internazionale Radio Medico – ha disposto l’immediato soccorso tramite la motovedetta Sar Cp 320.

I militari, giunti a circa 16 miglia dal capoluogo, hanno trasbordato il passeggero già intubato e lo hanno condotto al porto di Cagliari. Lì un’ambulanza del 118 lo attendeva per il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità. L’operazione si è conclusa alle 13:05.

Poche ore più tardi, una seconda emergenza ha richiesto un nuovo intervento. Un marittimo ucraino di 55 anni, imbarcato sulla nave cargo “As Costantina”, è stato colpito da una grave emorragia gastrointestinale. Il mercantile navigava a circa 35 miglia a sud-ovest di Cagliari, diretto verso il porto di Pirro, in Albania.

Data la distanza dalla costa, la Direzione Marittima di Cagliari ha disposto l’intervento dell’elicottero Aw139 “Nemo 5” della Sezione Elicotteri di Decimomannu. Il marittimo è stato recuperato tramite verricello con l’assistenza di un aerosoccorritore e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu, dove è arrivato alle 15.50.

