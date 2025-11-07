Notizie Cagliari Cagliari, inseguimento notturno in centro: 26enne in manette

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha ignorato l’alt dei Carabinieri e tentato di sfuggire al controllo a bordo del suo scooter

Notte movimentata nel cuore di Cagliari, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto quando, durante un normale posto di controllo, i militari hanno intimato l’alt al giovane che, a bordo del suo scooter T-Max, ha deciso di non fermarsi. L’uomo si è dato alla fuga a velocità sostenuta per le vie del centro cittadino, tentando in ogni modo di eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durato circa quattro chilometri, durante il quale il fuggitivo ha cercato più volte di far perdere le proprie tracce, zigzagando tra le strade del centro. L’azione è terminata in via Guicciardini, dove, dopo essere stato circondato da più pattuglie, ha abbandonato il mezzo per continuare la fuga a piedi.

Il tentativo, però, è stato vano: i Carabinieri lo hanno rapidamente bloccato e immobilizzato, conducendolo in sicurezza nella Caserma di via Nuoro, dove è stato dichiarato in arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, fissata per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

