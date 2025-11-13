Mistero in Germania, scomparso da 12 giorni Graziano Marianini di Sassari

Da dodici giorni non si hanno più tracce di Graziano Marianini, pizzaiolo sassarese di 29 anni e neopapà

È svanito nel nulla nel centro di Francoforte, generando una forte apprensione tra i suoi cari. Da dodici giorni non si hanno più tracce di Graziano Marianini, pizzaiolo sassarese di 29 anni e neopapà.

L’ultimo contatto noto risale al 1° novembre. In quell’occasione, il giovane ha chiamato la compagna, Giada Nicolai, per comunicarle di non sentirsi bene. La chiamata, partita dalla stazione ferroviaria della città tedesca, si è interrotta bruscamente e, da quel momento, il suo telefono cellulare risulta spento.

La vicenda assume toni ancora più drammatici poiché Giada è tuttora ricoverata in ospedale dopo aver dato alla luce il figlio della coppia poche settimane fa. Fino a poco prima della sparizione, Marianini si recava regolarmente in ospedale per far visita alla compagna e al neonato. Le autorità tedesche sono state coinvolte e le ricerche sono in corso. Sui social media frequentati dalla comunità italiana in Germania, intanto, si moltiplicano gli appelli e le fotografie per ritrovare il giovane.

