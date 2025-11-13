Incidente a Sestu sulla 131, coinvolte quattro automobili: due feriti, uno in ospedale

L'altro ferito si è allontanato dal luogo dell'incidente prima dell'arrivo dei soccorsi. Tutti sono risultati negativi all'alcoltest

Un grave incidente stradale ha coinvolto ben quattro veicoli nella serata di ieri, lungo la Strada Statale 131, all’altezza del centro commerciale La Corte del Sole, nel territorio di Sestu.

Il bilancio provvisorio è di due persone ferite: un soggetto è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, mentre l’altro, prima dell’arrivo dei soccorsi, si è allontanato dal luogo dello schianto.

Sul posto sono intervenute prontamente le Forze dell’Ordine per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tutti i conducenti rimasti sono stati sottoposti all’alcoltest, che ha dato esito negativo. A causa del violento impatto, il traffico sulla SS 131 ha subito pesanti disagi, con la formazione di lunghe code e la circolazione ridotta a passo d’uomo.

