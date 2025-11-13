Moldova-Italia, diramata la lista dei convocati di Gattuso: assente Caprile

Il Commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara di stasera contro la Moldova, valida per la qualificazione al Mondiale 2026.
Nell’elenco dei 23 a disposizione per la gara non rientra l’estremo difensore del Cagliari Elia Caprile, convocato per la prima volta in Nazionale a seguito delle eccellenti prestazioni in maglia rossoblù.
A difendere i pali della squadra azzurra convocati Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario (ex Cagliari) e Marco Carnesecchi.
