Cagliari, condanna per detenzione illecita di stupefacenti: 43enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno eseguito un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari.

L’ordinanza riguarda un uomo cagliaritano di 43 anni, disoccupato e con precedenti di polizia, a cui è stata imposta la misura della detenzione domiciliare. Il 43enne, che risiede nel quartiere Is Corrias, dovrà scontare una condanna definitiva di un anno e cinque mesi di reclusione per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Dopo essere stato rintracciato nella sua abitazione, l’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di legge e, al termine degli adempimenti burocratici, è stato posto in regime di detenzione domiciliare, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria informata dell’avvenuto arresto.

