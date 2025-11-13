Laconi, ubriaco litiga con la fidanzata e l’aggredisce: 25enne arrestato

Un giovane di 25 anni, residente a Laconi, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Isili con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’intervento è scattato il 9 novembre in seguito a una lite avvenuta in un locale pubblico. La vittima, la compagna dell’uomo, ha chiamato il 112 riferendo di essere stata colpita al volto dal partner durante una discussione nata per futili motivi. La donna ha riportato contusioni con una prognosi di guarigione stimata in 30 giorni.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato il 25enne in un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’eccessivo consumo di alcol. Dopo aver accertato che l’episodio si inseriva in un contesto di reiterate violenze domestiche subite dalla donna, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto.

La giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale di Oristano, dove le sono state prestate le cure necessarie. Successivamente dimessa, la sua prognosi è di un mese.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’aggressore l’allontanamento dalla casa familiare, imponendogli gli arresti domiciliari in una diversa abitazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it