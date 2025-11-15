Università Sassari, protesta per borse di studio negate a studenti palestinesi

L'iniziativa ha richiamato decine di partecipanti, i quali hanno dato vita a un confronto diretto con il rettorato

Un gruppo di studenti ha animato ieri sera Piazza Università a Sassari, organizzando un presidio di protesta. La manifestazione è stata indetta per sollecitare la tutela dei diritti delle minoranze palestinesi, un tema che, secondo gli organizzatori, sarebbe stato affrontato dall’Ateneo sassarese solo con promesse non mantenute.

Gli studenti, determinati a proseguire la loro azione, hanno preannunciato l’organizzazione di nuove iniziative e hanno espresso l’intenzione di riportare la discussione nelle sedi degli organi accademici nel corso delle prossime settimane.

