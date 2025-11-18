Simaxis, auto di servizio usata per scopi personali: segnalato dipendente comunale

L'uomo è accusato di aver utilizzato un veicolo di proprietà dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine anche per fini personali

Un dipendente del Comune di Simaxis è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria al termine di un’indagine condotta dai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Oristano. L’uomo è accusato di aver utilizzato un veicolo di proprietà dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine anche per fini personali.

L’indagine, denominata “Shadow” (Ombra), ha permesso alle Fiamme Gialle di monitorare i movimenti dell’impiegato. I controlli hanno accertato che, al di fuori dell’orario di servizio, il soggetto continuava a servirsi dell’automezzo dell’ente per i propri spostamenti in modo “costante” e “esclusivo”.

L’intera vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Oristano. Parallelamente, i finanzieri hanno inoltrato una segnalazione anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’eventuale accertamento del danno erariale causato dall’uso improprio di risorse pubbliche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it