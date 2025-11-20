Meteo Sardegna, arriva il freddo: da domani temperature giù a picco

Si attendono temporali sparsi, forti venti e, in montagna, non si esclude la comparsa della neve a quote comprese tra gli 800 e i 1000 metri

È atteso un repentino cambio di stagione segnato dall’arrivo di una massa di aria fredda di origine polare in discesa diretta dal Nord Europa fino al Mediterraneo. Già a partire da oggi, giovedì 20 novembre, prenderà il via una marcata irruzione polare che darà il via a un clima decisamente più invernale.

Il vero e proprio sbalzo termico è previsto per la giornata di venerdì: si assisterà a una brusca diminuzione delle temperature, con la colonnina di mercurio che crollerà dai 25°/26° registrati negli ultimi giorni a massime comprese tra i 10° e 12°, sia nelle zone costiere che in pianura.

Questo assaggio d’inverno sarà accompagnato da fenomeni di maltempo diffusi: si attendono temporali sparsi, forti venti e, in montagna, non si esclude la comparsa della neve a quote comprese tra gli 800 e i 1000 metri. Il calo termico, quindi, risulterà significativo e si farà sentire su tutto il territorio.

