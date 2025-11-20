Prosegue la protesta operai Eurallumina, quarto giorno sopra il silo a 40 metri

Gli operai della Eurallumina hanno trascorso la loro terza notte consecutiva esposti al gelo e alla pioggia, asserragliati sul silo a 40 metri di altezza nello stabilimento di Portovesme. La protesta, iniziata lunedì, mira a sollecitare lo sblocco della vertenza aziendale e, in particolare, una risoluzione immediata per gli asset finanziari della società proprietaria, la UC Rusal, bloccati a causa delle sanzioni imposte dall’Unione Europea.

La giornata di ieri è stata segnata dalla riunione del Comitato di Sorveglianza Finanziario del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ma non sono giunti aggiornamenti sostanziali da Roma. L’attenzione si sposta ora sul pomeriggio odierno, quando la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, è attesa nella Capitale per incontrare il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in un colloquio che, oltre alla vertenza Eurallumina, affronterà anche il tema delle entrate in vista dell’approvazione della Finanziaria regionale da 10 miliardi.

L’attesa tra i lavoratori è palpabile. Enrico Pulisci, in rappresentanza della Rsa di Eurallumina, ha espresso cautela e speranza:

“Attendiamo risposte da Roma, anche se c’è un po’ di apprensione perché ci aspettavamo notizie in tempi più celeri – dice all’Ansa Enrico Pulisci della Rsa di Eurallumina – Ora auspichiamo che oggi possa arrivare una qualche notizia dall’incontro Todde-Giorgetti.”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it