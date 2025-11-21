Paura a Olbia, in un ristorante esplode una bombola di gas: due feriti

L'onda d'urto ha causato il parziale crollo della struttura e ha mandato in frantumi le vetrate dell'attività commerciale

Un forte scoppio ha scosso il centro storico di Olbia nel primo pomeriggio di oggi, interessando un ristorante. Si presume che l’esplosione sia stata innescata da una bombola del gas custodita all’interno della zona cucina del locale, che al momento dell’incidente era temporaneamente chiuso al pubblico.

L’onda d’urto ha causato il parziale crollo della struttura e ha mandato in frantumi le vetrate dell’attività commerciale.

Due persone, che si trovavano all’interno per eseguire lavori di manutenzione, hanno riportato ferite e lievi ustioni. Sono state tempestivamente soccorse dal personale del 118 e trasferite in ospedale per le cure del caso e per ulteriori verifiche.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, i Carabinieri e le ambulanze del 118 per la gestione dell’emergenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it