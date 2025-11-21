Cagliari, cedute quote societarie ad investitori americani: Giulini resta presidente

Attraverso un comunicato ufficiale il Cagliari ha reso nota la firma dell’accordo che prevede l’ingresso nel capitale sociale della società rossoblù di un gruppo di investitori americani, facenti riferimento a Maurizio Fiori.
Maurizio Fiori, originario della Sardegna, ricopre la carica di Amministratore Delegato (CEO) di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata.
La gestione e la direzione strategica del Club resteranno saldamente nelle mani del Presidente Tommaso Giulini, il quale sarà supportato da un socio internazionale. Tale collaborazione è finalizzata a potenziare il percorso di crescita, stabilità e rinnovamento intrapreso.
“Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro”, dichiara il presidente Tommaso Giulini.
Lo stesso Maurizio Fiori ci ha tenuto a sottolineare: “Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia”.
