Cagliari-Genoa, i convocati di Pisacane: out Mazzitelli, ci sono 5 recuperi

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani alla Unipol Domus contro il Genoa. Il match, valevole per la 12a giornata, sarà diretto dal sig. Federico La Penna che fischierà alle ore 15:00 il calcio d’inizio.
Nell’elenco dei 26 convocati per la sfida contro il grifone figura nuovamente il vice capitano Alessandro Deiola che, smaltito l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse partite, torna a disposizione di Pisacane.
Insieme a Deiola tornano a disposizione dai rispettivi infortuni anche Marko Rog, Giuseppe Ciocci, Joseph Liteta e Nicola Pintus. Non sarà della partita Luca Mazzitelli fermato da un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro.
