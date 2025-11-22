Cagliari-Genoa 3-3, spettacolo alla Domus: ma un gollonzo toglie la gioia

Il Cagliari pareggia con uno spettacolare 3-3 la sfida all’Unipol Domus contro il Genoa. Dopo essere andata sotto due volte, la squadra sarda reagisce e trova il 3-2 grazie a uno scatenato Borrelli. Un erroraccio di Caprile, però, regala il pari agli ospiti.

Prima occasione per il Cagliari dopo 3 minuti con Deiola, che raccoglie un corner con un piatto destro che trova attento Leali. Poi all’8′ è il Genoa a sfiorare il gol con un tiro di Vitinha parato da Caprile, che respinge su Norton-Cuffy a botta sicura ma sull’opposizione di Luperto che evita il gol.

Dieci minuti dopo la squadra di De Rossi passa in vantaggio grazie allo stesso Vitinha, che raccoglie un assist di Colombo, inganna un non impeccabile Zappa e col destro batte Caprile. Il Cagliari però reagisce e al 32′ rimette le cose in parità con Borrelli, che con un colpo di testa batte un Leali non posizionato benissimo.

Nel momento migliore dei sardi però il Genoa trova l’1-2 con Ostigard, che raccoglie a centro area un cross di Thorsby e insacca. Ma il tempo di riprendere il gioco ed è Esposito a trovare il pari immediato, sfruttando un assist di Deiola innescato da una sponda di Borrelli.

Nella ripresa la gara parte subito con buoni ritmi e dopo 15 minuti il Cagliari passa avanti: cross di Zappa e ancora Borrelli di testa a trovare la prima doppietta in Serie A. I sardi tengono bene il campo e controllano il vantaggio, ma all’82’ accade l’imponderabile. Punizione da 60 metri per il Genoa, calcia Martin che scodella un pallone a centro area: la sfera però tocca terra e scavalca incredibilmente Caprile depositandosi in rete.

Alla fine è 3-3. Bella partita, ma certo la squadra sarda non può uscire soddisfatta.

