Cagliari-Genoa 3-3, le pagelle: Borrelli giganteggia, blackout Caprile

Le nostre valutazioni dopo Cagliari-Genoa: Caprile vanifica quella che era stata un'ottima prova fino al 3-3, mentre Borrelli è l'mvp della sfida

Il Cagliari pareggia 3-3 contro il Genoa, offrendo una prova di luci e ombre. Caprile regala il gol del pari agli avversari, vanificando una prova che sarebbe stata sicuramente più che positiva per lui. Ballano le marcature, ma in attacco finalmente si sbloccano le punte. Le pagelle:

Caprile 5: Subito bella parata su Vitinha al 9′. Reattivo anche in altre occasioni e incolpevole su 2 dei 3 gol subiti. Si conferma in buonissima forma, ma subisce un gol incredibile sul 3-3. Forse ha pagato un po’ in concentrazione tra nazionale e paternità in pochi giorni.

Mina 5,5: Ingaggia subito un duello con Vitinha, poi però partecipa anche lui allo svarione di tutto il reparto.

Luperto 5,5: Salva un gol fatto al 9′ su Norton-Cuffy, ma non è impeccabile sull’1-2.

Palestra 6: Spinge tanto e offre una buona quantità di cross, compreso un assist.

Zappa 5,5: Leggera la marcatura su Vitinha nell’1-0. Meglio qundo si affaccia sulla trequarti, dove offre l’assist del 3-2 momentaneo. Ma a livello difensivo c’è tanto da rivedere.

Prati 5,5: Un po’ di confusione a centrocampo, dove la squadra non riesce a filtrare troppo le incursioni liguri. (56′ Adopo 5,5: Alza un po’ i giri rispetto a Prati, ma non offre miglioramenti sostanziali)

Deiola 6: Buon contributo di carattere e sostanza, bravo a farsi trovare pronto sulla sponda di Borrelli che gli consente di servire l’assist a Esposito sul 2-2. (75′ Gaetano 6: Ha un’ottima opportunità, ma trova uno strepitoso Leali)

Folorunsho 5,5: Solito apporto di corsa e sportellate, ma fatica a pungere e a supportare l’attacco. Ormai si sta trasformando in un incontrista.

Felici 5,5: Conferma le sue difficoltà nelle prime frazioni di gioco rispetto agli ingressi nella ripresa. Non trova spazi e non è efficace puntando l’uomo. (56′ Idrissi 6: Cambio che non sposta nulla, ma offre più equilibrio in copertura)

Esposito 6,5: Trova un gran gol e offre una buona pulizia nelle giocate. (69′ Luvumbo 5,5: Uno strappo degno di nota, ma nulla di rilevante. Da lui ci si aspetta molto di più)

Borrelli 7,5: Mancavano i gol degli attaccanti ed ecco la sua risposta. Ottima anche la sponda che innesca Deiola per l’assist a Esposito sul 2-2. Entra in 3 gol su 3, ma inspiegabilmente viene tolto precocemente. (69′ Pavoletti 5,5: Ha una buona chance di testa dove è bravo Leali, ma poi poco altro)

Pisacane 6: Il Cagliari approccia alla gara in maniera ordinata ed è capace di reagire alle difficoltà. Recuperare due volte e arrivare al vantaggio è un segnale molto importante. Qualcosa da ridire sui cambi, dove forse le uscite un po’ precoci di Borrelli e Esposito tolgono brio alla squadra. Ma il bilancio per il tecnico è positivo, visto che a condannarlo al pari è un errore individuale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it