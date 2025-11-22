Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali: c’è Deiola

Alle 15 fischio d’inizio della sfida Cagliari-Genoa, match importante per entrambe le formazioni impegnate nella lotta salvezza. Gli uomini di Pisacane cercano un successo che manca da settembre e vogliono invertire l’andamento casalingo fin qui carente.

I sardi si presentano con una difesa a quattro formata da Mina e Luperto al centro, con Zappa e Palestra ai lati, mentre in porta non si può toccare Caprile. Mediana con Prati ad agire da play, affiancato da Folorunsho e Deiola. In attacco Esposito e Felici a sostegno di Borrelli.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Mina, Luperto, Zappa, Palestra; Prati, Deiola, Folorunsho; Felici, Esposito; Borrelli.

All. Pisacane

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez: Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

