Manuel Desogus ricoverato in Germania, appello per riportarlo in Sardegna

Un appello disperato parte dalla Sardegna per riportare a casa Manuel Desogus, un giovane di 38 anni originario dell’Isola, attualmente ricoverato in condizioni gravi, ma stabili, presso la terapia intensiva dell’ospedale Charité di Berlino.

Manuel, che vive e lavora in Germania da 12 anni, è stato colpito due mesi fa da una gravissima infezione cardiaca che ha danneggiato due valvole, a cui si sono aggiunte ischemie, trombosi e diverse complicazioni. La zia, Ignazia, che ha diffuso la notizia, spiega che il nipote si trova completamente solo.

“Lui non ha più la forza né la possibilità di affrontare questa battaglia lontano da casa,” racconta Ignazia, che descrive Manuel come un ragazzo “sempre allegro pieno di vita” che, purtroppo, ha perso entrambi i genitori. “Siamo rimasti solo noi e vorremmo almeno avere la possibilità di stargli vicino in questo momento.”

Il dramma è aggravato da un problema burocratico: dopo anni di lavoro all’estero, Manuel non aveva più un’assicurazione sanitaria attiva. Di conseguenza, l’ospedale tedesco non può più farsi carico delle spese di degenza.

L’unica via è organizzare un trasporto medico protetto da terapia intensiva a terapia intensiva, ma i costi sono proibitivi per la famiglia. “Per questo chiediamo l’aiuto di tutti,” conclude Ignazia. “Ogni contributo, anche il più piccolo, può avvicinarci all’obiettivo di riportarlo a casa e garantirgli le cure di cui ha disperatamente bisogno”.

