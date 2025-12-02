Maltempo in arrivo, venerdì attese piogge in Sardegna

Il mese di dicembre si apre all’insegna dell’instabilità sul Centro-Sud. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici de ilMeteo.it, nei prossimi giorni una serie di perturbazioni atlantiche scivolerà rapidamente verso l’Italia, portando piogge diffuse soprattutto sulle regioni meridionali.

I fronti in arrivo dall’Inghilterra attraverseranno la Francia prima di tuffarsi sul Mediterraneo, favoriti dall’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso la Penisola Iberica. Il risultato sarà un contrasto netto: sole e stabilità tra Portogallo e Spagna, maltempo sempre più intenso lungo la nostra penisola. Mercoledì rappresenterà una breve tregua, con fenomeni più contenuti e residui solo all’estremo Sud. Sarà però una pausa effimera: già dalla sera, il Nord-Ovest inizierà a essere interessato da un nuovo fronte in discesa dalla Francia.

La fase più critica è attesa da giovedì, quando una massa d’aria fredda nord-atlantica punterà verso il Golfo del Leone, scivolando poi sul Mare di Corsica e sul Mare di Sardegna. Qui potrebbe prendere forma un vortice capace di scatenare condizioni di forte maltempo tra giovedì e venerdì. La Sardegna sarà la zona più esposta, con il rischio di nubifragi diffusi, anomali per la stagione e simili ai temporali estivi nonostante l’avvio dell’inverno meteorologico.

Venerdì sarà con ogni probabilità la giornata più critica, mentre dal weekend la situazione dovrebbe gradualmente migliorare: temperature più consone al periodo, instabilità in attenuazione e un meteo più sereno. Per il Ponte dell’Immacolata è invece presto per delle stime precise.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it