Capoterra, 195 a passo d’uomo: questa volta c’è lo sfalcio dell’erba

Code a passo d’uomo tra Maddalena e Giorgino. Su una strada già provata da cantieri e maltempo cresce la frustrazione dei pendolari

La Statale 195 si conferma un percorso a ostacoli per migliaia di pendolari. Questa mattina il tratto tra Capoterra e Cagliari è stato nuovamente rallentato, questa volta a causa dello sfalcio dell’erba e della vegetazione lungo le banchine. Un intervento ordinario, necessario per la sicurezza, ma che su una delle arterie più critiche del territorio continua ad avere un impatto immediato e pesante sulla viabilità.

Nonostante l’assenza di blocchi totali, il traffico ha proceduto a passo d’uomo per diversi chilometri, in particolare nel segmento compreso tra Maddalena e Giorgino, prima dell’ingresso sulla quattro corsie. Una situazione che ha alimentato, ancora una volta, la frustrazione degli automobilisti costretti a tempi di percorrenza sempre più incerti.

Negli ultimi mesi il quadro è ulteriormente peggiorato. I lavori sul ponte della Scafa, le operazioni sulla Consortile di Macchiareddu e l’apertura della nuova viabilità tra Capoterra e Pula hanno trasformato la rotonda di Maddalena in un vero e proprio collo di bottiglia nelle ore di punta. A complicare tutto, di recente, anche le forti piogge che hanno messo in ginocchio il tratto costiero.

In un contesto già fragile, anche un intervento di manutenzione ordinaria diventa la scintilla che riaccende la polemica su una strada che ogni giorno mette a dura prova chi la percorre.

