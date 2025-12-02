Quartucciu, minacce e aggressioni alla madre: 22enne allontanata da casa

I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno eseguito oggi a Quartucciu un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di una 22enne del posto, disoccupata e già nota alle Forze dell’Ordine. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Cagliari nell’ambito del procedimento scaturito dalla denuncia presentata nel novembre scorso dalla madre della giovane.

La donna aveva riferito ai militari una situazione di sofferenza che, secondo il suo racconto, andava avanti dal 2017. Minacce, insulti, aggressioni verbali e fisiche avrebbero segnato quotidianamente la convivenza, generando un persistente stato d’ansia e paura per la propria incolumità.

A seguito della denuncia, la vittima era stata informata dei servizi offerti dalla rete antiviolenza e, contestualmente, era stato attivato il protocollo “Codice Rosso”, con l’immediata trasmissione degli atti alla Procura.

Valutati gli elementi raccolti durante gli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario intervenire con una misura restrittiva a tutela della donna. Questa mattina i Carabinieri hanno rintracciato la ragazza nella sua abitazione, notificandole l’ordinanza cautelare e procedendo secondo le disposizioni del Tribunale.

