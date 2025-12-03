Iglesias, anziano investito da un camion sulle strisce pedonali: è in gravi condizioni

L'impatto con il mezzo pesante, che si è subito fermato per i soccorsi, è stato tale da scaraventare l'anziano con violenza sul manto stradale

Mattinata drammatica a Iglesias, dove un 75enne versa in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un violento scontro. L’uomo è stato travolto da un camion mentre impegnava l’attraversamento pedonale in Via Venezia.

L’impatto con il mezzo pesante è stato tale da scaraventare l’anziano con violenza sul manto stradale. Il conducente del veicolo non ha esitato a fermarsi immediatamente per prestare i primi aiuti.

La scena è stata raggiunta rapidamente da diverse forze dell’ordine e di soccorso, inclusa la Polizia Locale, i Carabinieri e il team medico del 118. A causa della serietà delle lesioni riscontrate, in particolare un severo trauma cranico e fratture multiple, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto urgente del ferito presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

