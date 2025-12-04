Felici, grave infortunio: rottura del crociato

Grave infortunio per Mattia Felici. L’esterno del Cagliari, subentrato all’85’ nella gara contro il Napoli al posto di Deiola, si è fermato negli ultimi minuti del match a causa di quella che sembrava una distorsione al ginocchio.
Nonostante il problema fisico, Felici ha comunque partecipato alla serie dei rigori, calciando il suo tiro che si è stampato sul palo. Le prime valutazioni mediche effettuate oggi, giovedì 4 dicembre, fanno però temere il peggio: si parla infatti di una probabile rottura del legamento crociato. Una diagnosi pesante, che se confermata comporterebbe uno stop di diversi mesi.
Felici sosterrà ulteriori esami a Roma nella giornata di venerdì. Il timore dello staff medico è che venga confermata la grave lesione del legamento crociato. Dopo Andrea Belotti, una nuova grande tegola per la squadra di Pisacane.
