Felici, grave infortunio: rottura del crociato

Il giocatore ha stretto i denti fino ai rigori, ma le prime valutazioni mediche parlano di un grave infortunio al ginocchio

Grave infortunio per Mattia Felici. L’esterno del Cagliari, subentrato all’85’ nella gara contro il Napoli al posto di Deiola, si è fermato negli ultimi minuti del match a causa di quella che sembrava una distorsione al ginocchio.

Nonostante il problema fisico, Felici ha comunque partecipato alla serie dei rigori, calciando il suo tiro che si è stampato sul palo. Le prime valutazioni mediche effettuate oggi, giovedì 4 dicembre, fanno però temere il peggio: si parla infatti di una probabile rottura del legamento crociato. Una diagnosi pesante, che se confermata comporterebbe uno stop di diversi mesi.

Felici sosterrà ulteriori esami a Roma nella giornata di venerdì. Il timore dello staff medico è che venga confermata la grave lesione del legamento crociato. Dopo Andrea Belotti, una nuova grande tegola per la squadra di Pisacane.

