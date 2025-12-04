Cagliari, a Bonaria le celebrazioni di Santa Barbara

Santa Barbara è venerata come patrona di coloro che affrontano il pericolo, come marinai, Vigili del fuoco, minatori, artificieri e artiglieri

Oggi, giovedì 4 dicembre 2025, è stata celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, simbolo di coraggio, fede e protezione. Santa Barbara è invocata nei momenti di pericolo da chi affronta rischi particolari, come Vigili del fuoco, marinai, minatori, artificieri e artiglieri. La sua leggenda narra di una giovane donna cristiana del III secolo che affrontò con incrollabile fede il martirio, diventando un simbolo di devozione e speranza contro fulmini ed esplosioni.

Le celebrazioni si sono aperte con la cerimonia dell’alzabandiera presso il sagrato della Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, con la partecipazione del personale dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, che hanno festeggiato insieme la loro patrona. Sul sagrato sono stati esposti i mezzi operativi di soccorso della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, compreso un mezzo storico Isotta Fraschini.

All’evento hanno partecipato il Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo e i vertici delle Amministrazioni dello Stato, della Regione e dei Comuni dell’Area Metropolitana. Presso la sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari si è svolta anche la manifestazione “Vivi la caserma”, rivolta al personale in servizio, in quiescenza, ai familiari e a studenti di istituti scolastici. Durante l’iniziativa è stato possibile visitare il Museo Storico del Comando e osservare i mezzi e le attrezzature operative esposti nel piazzale della sede. L’evento si è concluso con un saggio tecnico-professionale.

Eventi dedicati ai Vigili del fuoco e alla patrona Santa Barbara si sono celebrati anche presso gli altri Comandi provinciali di Nuoro, Oristano e Sassari.

