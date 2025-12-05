Cagliari, cure dentali gratuite per trapiantati, dializzati o in attesa di trapianto

La Regione Sardegna ha rilanciato un progetto che offre cure dentali gratuite a pazienti dializzati, in attesa di trapianto e trapiantati, gestito dall’Odontostomatologia dell’AOU di Cagliari (Policlinico Duilio Casula e San Giovanni di Dio).

La Professoressa Elisabetta Cotti sottolinea che una salute orale ottimale è un prerequisito indispensabile per i trapianti e fondamentale per evitare infezioni che possano compromettere l’organo trapiantato.

Le terapie gratuite includono igiene, otturazioni, devitalizzazioni ed estrazioni per la bonifica del cavo orale, ma non le protesi dentarie.

Per l’accesso, è obbligatorio presentare specifici documenti: un certificato di urgenza dal Centro Trapianti (per chi è in lista d’attesa), un certificato dello stato di salute del medico curante e una radiografia panoramica recente. Il progetto prevede un follow-up di due anni.

