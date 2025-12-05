Continuità territoriale, vigilanza intensificata per ridurre i disagi nel periodo natalizio

In vista dell’imminente periodo natalizio, caratterizzato tradizionalmente da un forte incremento della richiesta di mobilità, l’Assessorato regionale dei Trasporti ha intensificato la vigilanza sulla continuità territoriale aerea. L’obiettivo è gestire tempestivamente eventuali problemi legati al rapido esaurimento dei posti sui voli che collegano gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

Nel corso di questa settimana, si sono svolti incontri con le compagnie aeree Aeroitalia, Volotea e Ita Airways, nell’ambito del Comitato Paritetico della Continuità Territoriale Aerea. L’assessora Barbara Manca, basandosi sui dati di prenotazione in possesso dell’Assessorato, ha evidenziato con precisione le giornate più critiche in prossimità del ponte dell’Immacolata e delle festività. Per far fronte alla domanda, l’Assessora ha richiesto ai vettori l’attivazione di collegamenti supplementari, come previsto dal decreto in vigore.

L’Assessora Manca ha inoltre sottolineato che l’efficacia dell’attuale servizio di continuità territoriale è fortemente condizionata dal Decreto ministeriale stilato dalla precedente Giunta nel 2021, e prorogato in attesa dell’attivazione del nuovo servizio. Esistono infatti vincoli strutturali che ne limitano l’efficacia: il dimensionamento dell’offerta è risultato sottostimato rispetto alla reale domanda, portando a una facile saturazione dei voli, specialmente nei periodi di alta stagione.

Inoltre, l’inserimento di voli aggiuntivi è vincolato al raggiungimento del 91% di occupazione giornaliera, un meccanismo che spinge i vettori a intervenire troppo in prossimità della data di partenza. Si aggiungono poi difficoltà operative per le compagnie, che devono affrontare la scarsità di aeromobili disponibili sul mercato e la limitata disponibilità di slot negli aeroporti congestionati di Roma Fiumicino e Milano Linate.

