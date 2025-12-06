La Maddalena, villaggio turistico senza autorizzazioni: sequestro e denunce

Sono state sequestrate 45 case mobili e altre strutture amovibili, tutte installate in completa violazione delle autorizzazioni

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, coadiuvati dal Reparto Territoriale di Olbia, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nell’area di un campeggio situato in località Abbatoggia, sull’Isola de La Maddalena.

Il provvedimento, ordinato dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania su iniziativa del Procuratore Gregorio Capasso, ha riguardato un’area stimata per un valore di circa 3 milioni di euro. Sono state sequestrate 45 case mobili e altre strutture amovibili, tutte installate in completa violazione delle autorizzazioni.

L’azione segue i riscontri effettuati già a gennaio $2025$, che avevano evidenziato la presenza di numerose unità abitative entro i 150 metri dalla linea di battigia, in una zona soggetta a stretta tutela paesaggistica. Le indagini, condotte congiuntamente con la Soprintendenza di Sassari e l’Ufficio Tecnico comunale, hanno documentato la trasformazione illecita del campeggio in un vero e proprio villaggio turistico, con una capacità ricettiva superiore a quella permessa e il mantenimento delle strutture anche oltre la stagione estiva.

A seguito di ciò, l’Autorità Giudiziaria ha contestato ai gestori e titolari del campeggio i reati di abuso edilizio, urbanistico e paesaggistico. Due persone sono state denunciate per aver realizzato le opere senza titolo abilitativo valido. L’operazione, finalizzata alla tutela ambientale e del patrimonio culturale, è stata supportata anche da sorvoli effettuati dai nuclei elicotteri di Olbia e Cagliari-Elmas.

