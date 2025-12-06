Lavori di manutenzione all’acquedotto Coghinas, il 10 stop all’acqua nel sassarese

L’Ente Acque della Sardegna (Enas) ha stabilito una nuova data per i lavori di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Coghinas 2: l’intervento, precedentemente rinviato, è ora programmato per mercoledì 10 dicembre.

Questi lavori coinvolgono direttamente il sistema idrico che rifornisce di acqua grezza gli impianti di potabilizzazione gestiti da Abbanoa: in particolare, le strutture di Truncu Reale (che serve Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (inclusa Tergu) e Monte Agnese (a servizio di Alghero).

L’intervento dell’Enas comporterà una riduzione del flusso idrico verso le stazioni di potabilizzazione. Abbanoa ha messo a punto un piano di distribuzione dettagliato per minimizzare l’impatto sui cittadini, sfruttando le riserve nei serbatoi e attivando fonti di approvvigionamento alternative. Il piano tiene anche conto dei tempi necessari per il ripristino dei livelli idrici una volta che la produzione di acqua potabile sarà riavviata. In concomitanza, Abbanoa coglierà l’occasione per eseguire alcuni allacciamenti a nuove reti idriche nelle zone di Piandanna e Lu Fangazzu.

