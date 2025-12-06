Rizzi alla carica contro un gruppo sardo: “Scambiano animali come le macchine”

Il noto animalista Enrico Rizzi, che ha fatto tanto parlare di sè nella questione riguardante il cammello Rodolfo al carnevale di Ovodda, è tornato a parlare della Sardegna.
Via social, Rizzi, ha mostrato come in un gruppo sardo si faccia scambio di animali con oggetti, anche con macchina, suscitando tutta la sua indignazione.
“Adesso gli animali si danno in “permuta”, come le macchine, come merce o semplici oggetti da farne ciò che si vuole. Il rispetto per la “vita” non sanno cosa sia”, ha così commentato Enrico Rizzi.
