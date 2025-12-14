Solidarietà online, Cagliari seconda città più generosa d’Italia

Cagliari è la seconda città più generosa d’Italia. Solo Milano fa meglio, mentre restano dietro Bologna, Firenze e Monza. È quanto emerge dalla classifica 2025 diffusa da GoFundMe, stilata sulla base del numero di donazioni pro capite nelle città con oltre 50 mila abitanti. Completano la top ten Padova, Bergamo, Pescara e Verona, mentre Roma chiude la graduatoria.

Nel corso dell’anno che volge al termine, in tutta Italia sono state superate il milione di donazioni complessive, con oltre 41 milioni di euro raccolti a sostegno di progetti solidali. Le iniziative finanziate hanno riguardato emergenze e crisi, incendi, il miglioramento di scuole e parchi pubblici, l’assistenza a persone in difficoltà e la cura degli animali, senza dimenticare il sostegno alla ricerca scientifica.

Proprio da Milano è partita una delle campagne più significative degli ultimi mesi, quella in memoria dell’influencer e trainer noto come PettorAle, scomparso a soli 26 anni a causa di un osteosarcoma. In appena tre giorni sono stati raccolti 335 mila euro, destinati all’Istituto Nazionale dei Tumori.

“Le persone si rivolgono alla nostra piattaforma per celebrare i momenti più importanti della vita o per sostenere familiari, amici, comunità e cause che stanno loro a cuore”, ha spiegato Tim Cadogan, Ceo di GoFundMe, sottolineando l’obiettivo di creare uno spazio affidabile per favorire aiuto reciproco e connessioni durature.

I numeri segnano un aumento rispetto al 2024, quando le donazioni in Italia erano state circa 800 mila per un totale di 35 milioni di euro. Da segnalare il balzo in avanti di Cagliari, che guadagna una posizione e passa dal terzo al secondo posto nella classifica nazionale rispetto a 12 mesi fa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it