Manuela Murgia, il caso a Rai 1: le sorelle ospiti di Eleonora Daniele

Il caso di Manuela Murgia sarà protagonista della prossima puntata di “Storie di sera”, il programma condotto da Eleonora Daniele, in onda lunedì 15 dicembre alle 23.35 su Rai 1. A poco più di un mese dall’incidente probatorio fissato per il 29 gennaio, la trasmissione tornerà sulla vicenda della ragazza di appena 16 anni trovata senza vita il 5 febbraio 1995 in un canyon artificiale a Cagliari.

All’epoca il caso venne archiviato come suicidio, una conclusione che la famiglia non ha mai accettato. Dopo due tentativi di riapertura dell’inchiesta, nel 2012 e nel 2024, entrambi conclusi con una nuova archiviazione, lo scorso gennaio il fascicolo è stato nuovamente riaperto.

In studio saranno presenti le sorelle Anna ed Elisabetta, che da anni portano avanti una battaglia giudiziaria e mediatica per far luce sulla morte di Manuela.

