Cagliari, la brutta fine degli aerei dell’ex Città Mercato: monta l’indignazione

Forse a qualche rampante manager saranno sembrati solo un vecchio allestimento inutile da eliminare, ma per migliaia di cagliaritani erano un ricordo di passeggiate felici in famiglia. Gli aerei dell’ex Città Mercato di Santa Gilla non ci sono più. Non solo sono stati rimossi dal loro alloggio sopra la scala mobile del centro commerciale, ma addirittura sono stati smontati e abbandonati nel parcheggio, circondati da un nastro.

In tanti nelle ultime settimane sono rimasti feriti nel vedere dei ricordi d’infanzia buttati come semplice spazzatura e sui social monta l’indignazione. Il centro commerciale fu inaugurato nel 1992 e venne costruito riqualificando i magazzini dell’ex azienda chimica Montecatini. Per 33 anni quegli aeroplani hanno fatto parte dell’allestimento, lasciando tanti bambini col naso all’insù.

Bambini che oggi sono cresciuti e che hanno visto un ricordo d’infanzia distrutto, con i resti lasciati in bella vista ad aumentare l’indignazione. “Tutto avrei pensato, ma non che facessero questa fine” denuncia la nota pagina social This is Cagliari. “Sono stati tolti e questo è quello che ne rimane. Dispiace che siano stati fatti a pezzi. Magari si potevano recuperare, regalarli a una scuola. Non pensavo di trovarli così”.

Nei commenti è una pioggia di cuori spezzati. “Una parte di infanzia che viene abbattuta” scrive qualcuno. “Una mancanza di rispetto”; “Intatti fino ad oggi e distrutti così, assurdo”. Chiunque abbia deciso di rimuoverli, ma soprattutto di distruggerli in quel modo, non si è reso conto di aver cancellato un simbolo entrato nel cuore di diverse generazioni di clienti.

